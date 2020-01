“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo” è una delle frasi più famose di Ippocrate di cui molti scienziati, nutrizionisti e medici si sono appropriata. Queste parole oggi però hanno forse troppa presa sulle persone: wellness influencer e guru del benessere utilizzano infatti sempre più spesso questa frase e il cibo in generale come unica medicina per guarire dalle malattie del secolo. E se è vero che l’alimentazione influenza il nostro corpo e previene diverse malattie è altrettanto vero che la sola alimentazione non basta. Gli alimenti possono curare le malattie? Sono molte le persone che affermano che alcuni alimenti possono curare il cancro e altre malattie. Anthony William, noto come medico, ha pubblicato un libro sul succo di sedano dichiarando di aver visto migliaia di persone che soffrono di malattie croniche e misteriose ripristinare la ... Leggi la notizia su bigodino

NicolaPorro : #DiMaio lascia o raddoppia, non si capisce nulla (se non che #M5S è alla frutta). Fermi tutti: #Zingaretti annuncia… - dellorco85 : #Cappellani lascia #M5S dopo le mancate restituzioni: “Ho perso la password per pagare”. Penso che questa sia la di… - mante : La Gruber con il sorrisino lascia che un ospite (Scanzi) ne insulti lungamente un altro (Marattin). Tutta colpa dell’odio online. -