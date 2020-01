L’ambasciatore De Luca al fianco della Toscana per promuovere il turismo in India (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Toscana, regina incontrastata da sempre tra le regioni italiane come mèta scelta dagli stranieri per celebrare il proprio matrimonio, consolida il suo impegno con la partecipazione a gennaio alla SATTE (Travel & Tourism Trade Show 2020) in India, una tra le più importanti fiere del settore wedding al mondo. La Regione infatti sarà presente con l’agenzia Toscana Promozione Turistica, dal 7 al 10 gennaio, con una articolata missione tra Delhi e Mumbai dove è programmato negli stessi giorni anche un incontro con il Ministero del turismo Indiano ed uno presso l’ambasciata italiana con il nuovo ambasciatore Enzo De Luca appena insediatosi, con un business meeting con tour operator, agenzie di viaggio e vettori aerei. Il mercato di riferimento della fiera con Paesi come Cina, India e altri del quadrante asiatico è di grande importanza perché caratterizzati da soggetti che per ... Leggi la notizia su ildenaro

