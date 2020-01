L’Alta Corte di Lahore ha cancellato la condanna a morte per l’ex presidente pakistano Pervez Musharraf (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Alta Corte di Lahore ha cancellato la condanna a morte per l’ex presidente pakistano Pervez Musharraf, che era stato condannato a dicembre per “alto tradimento”. L’Alta Corte ha stabilito che la sentenza di dicembre era stata incostituzionale, perché arrivata al termine Leggi la notizia su ilpost

ebernardello : RT @acs_italia: Caso Huma Younus, 14enne cristiana sposa forzata di un islamista in #Pakistan: il #16gennaio per la 1^ volta un caso del ge… - Eleonor48801263 : RT @acs_italia: Caso Huma Younus, 14enne cristiana sposa forzata di un islamista in #Pakistan: il #16gennaio per la 1^ volta un caso del ge… - carlosdemelo1 : RT @acs_italia: Caso Huma Younus, 14enne cristiana sposa forzata di un islamista in #Pakistan: il #16gennaio per la 1^ volta un caso del ge… -