La vittoria in Emilia dipenderà da quanto "nazionale" sarà il voto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come finiranno le elezioni regionali in Emilia-Romagna? La domanda è più adatta a un indovino che a un analista politico, ma l’attesa attorno a questa tornata elettorale è tanta, ed è alimentata dallo stesso governo, che continua a sottolineare che “si tratta di un voto locale” per poi rinviare ogni scelta decisiva a dopo le elezioni.Forse il destino del governo Conte II non è appeso a queste elezioni, ma sicuramente si tratta di un nodo cruciale per comprendere più a fondo il sentimento che prevale nell’opinione pubblica italiana di oggi.Sarà un referendum sul buon governo del centrosinistra in Emilia-Romagna? Se così fosse, il candidato Pd partirebbe avvantaggiato, visti i sondaggi che mostrano importanti dati di gradimento nei confronti suoi e dell’amministrazione uscente. Ma raramente i voti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

LegaSalvini : ??UNA VITTORIA IN EMILIA-ROMAGNA PORTEREBBE SALVINI A PALAZZO CHIGI, DICE IL FINANCIAL TIMES ??SABATO TUTTI A MARANE… - andiamoviaora : RT @isabellaisola3: In caso di vittoria del centrodestra alle regionali del 26 gennaio in Calabria e in Emilia Romagna, la #Meloni chiederà… - PietroCuratola : RT @LegaSalvini: ??UNA VITTORIA IN EMILIA-ROMAGNA PORTEREBBE SALVINI A PALAZZO CHIGI, DICE IL FINANCIAL TIMES ??SABATO TUTTI A MARANELLO CON… -