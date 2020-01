La vita in diretta, Milly Carlucci svela: “Mastino si è sentito male” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milly Carlucci a La vita in diretta: “Mastino napoletano si stava sentendo male a Il cantante mascherato” E’ intervenuta nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, per parlare del successo del primo appuntamento de Il cantante mascherato Milly Carlucci. Intervistata dal padrone di casa Alberto Matano, la conduttrice di Ballando con le stelle si è detta molto contenta del successo in ascolti che lo show ha avuto con la puntata d’esordio, svelando poi un retroscena. Mastino durante le prove si è sentito male e ha rischiato di svenire per via del gran caldo che c’è all’interno della maschera ha rivelato Milly Carlucci a La vita in diretta oggi, precisando poi: “Per questo motivo abbiamo deciso di portargli il ventilatore quella sera subito dopo l’esibizione”. Il cantante mascherato, Milly Carlucci a La vita in ... Leggi la notizia su lanostratv

