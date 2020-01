La vera guerra mondiale (Di lunedì 13 gennaio 2020) A poche ore dalla eliminazione di Qassem Suleimani, il “mastermind” militare iraniano, gran burattinaio di una rete terroristica estesa tra Palestina, Libano, Siria e Iraq, Chris Krebs, direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency statunitense, esorta le principali aziende e i di Leggi la notizia su ilfoglio

NicolaPorro : I motivi della crescente tensione, ormai in bilico sulla #Guerra vera e propria, tra #USA e #Iran? Per comprenderli… - limesonline : ?? Buongiorno, oggi cominciamo con il nuovo articolo del Generale Cucchi. La vera rappresaglia dell'Iran non è anco… - ilfoglio_it : La vera guerra mondiale. Intelligenza artificiale, robotica, pirateria, scienze cognitive. Le armi dei prossimi con… -