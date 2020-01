La temperatura media del corpo umano sta diminuendo? (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Qual è la temperatura media del corpo umano? Tutti saremmo portati a dire 37°C. Ma ne siamo sicuri? Da un po’ di tempo gli esperti si stanno interrogando sulla correttezza di questo dato, ritenuto troppo elevato. Qualcuno dà per scontato che abbia più un valore storico che reale, perché stabilito con una tecnologia imprecisa rispetto a quella attuale. Un errore di misurazione, dunque? Non la pensano così alla Stanford University (California), dove il team di Julie Parsonnet ha svolto una ricerca d’archivio risalendo fino al 1862, ipotizzando invece un effettivo calo della temperatura corporea media che sarebbe passata da 37°C a 36,6°C. Per la loro indagine i ricercatori hanno utilizzato tre set di dati: il più vecchio appartiene alla Union Army Veterans of the Civil War (Uavcw) e raccoglie 83.900 misurazioni della temperatura corporea di ... Leggi la notizia su wired

