La sterzata di Ratzinger: «Celibato dei sacerdoti? Indispensabile, non posso tacere» (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Io credo che il Celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è Indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita», queste le parole di Joseph Ratzinger in un libro a quattro mani con il cardinale Robert Sarah, che uscirà il 15 gennaio e del quale Le Figaro ha pubblicato delle anticipazioni. «Non posso tacere», scrivono citando una frase di Sant’Agostino. Il monito del Papa emerito Benedetto XVI arriva dopo il Sinodo sull’Amazzonia dello scorso ottobre durante il quale si è discusso della possibilità di ordinare come sacerdoti anche persone sposate. Opzione, questa, che è entrata nel documento finale, mentre è attesa la decisione di Papa Francesco che dovrà pronunciarsi con l’esortazione apostolica post-sinodale. Documento che potrebbe essere pubblicato già nei prossimi mesi. Foto in copertina da ... Leggi la notizia su open.online

