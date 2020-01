La Spezia, sequestrati 333 chili di cocaina: valgono 100 milioni di euro. I panetti nascosti in buchi scavati nelle lastre di granito (Di lunedì 13 gennaio 2020) 333 chili di cocaina confezionati in panetti e nascosti tra le lastre di granito nero. È quanto scoperto dalla Guardia di finanza di La Spezia in un container che dal Brasile è arrivato fino al porto ligure. Gli agenti, grazie allo scanner portuale, hanno potuto individuare una variazione di densità nella roccia, mettendo le mani sul carico: 100 milioni di euro in polverina bianca, purissima, mossi, secondo alcune indiscrezioni, dalla ‘ndrangheta calabrese. L’operazione ha preso il nome di “Samba 2020” ed è frutto di un’intensa attività della Guardia di finanza che ha monitorato arrivi e partenze considerati “sensibili”. Senza dover aprire il container contenente il carico di lastre di granito, le forze dell’ordine hanno potuto monitorare le variazioni di intensità: la droga era stata inserita in un incavo, scavato nelle lastre di granito. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

