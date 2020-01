La scuola di scrittura Belleville presenta i corsi del 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sabato 18 gennaio, a Milano, ci sarà l'Open Day per scoprire come saranno quest'anno i corsi di scrittura, Editing e Giornalismo (quello del Post) Leggi la notizia su ilpost

