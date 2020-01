La rivoluzione ambientalista della Nuova Zelanda: la crisi climatica si studierà a scuola (Di lunedì 13 gennaio 2020) In Nuova Zelanda i cambiamenti climatici si studieranno a scuola I cambiamenti climatici diventano materia di studio: così la rivoluzione ambientalista in Nuova Zelanda passa dai banchi di scuola. Accesso alle principali pubblicazioni scientifiche, strumenti di laboratorio e letture di alcuni dei principali esperti nel settore: queste alcune delle novità che verranno rese obbligatorie nelle medie e licei neozelandesi. “Uno dei feedback che abbiamo ricevuto dagli insegnanti di tutto il paese è che stanno davvero chiedendo qualcosa del genere, perché i bambini stanno già discutendo dei cambiamenti climatici”, ha affermato James Shaw, ministro della Nuova Zelanda per l’Ambiente e condirettore del Partito verde di sinistra. Il senso di questa ambiziosa operazione fortemente voluta dal governo neozelandese si può riscontrare nelle premesse stesse della legge in cui si dice ... Leggi la notizia su tpi

