La ricarica di Samsung Galaxy Z Flip potrebbe non essere così rapida come si pensava (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Samsung Galaxy Z Flip pare che non potrà contare su un sistema di ricarica veloce a 25 W ma soltanto a 15 W. Scopriamo insieme cosa sappiamo L'articolo La ricarica di Samsung Galaxy Z Flip potrebbe non essere così rapida come si pensava proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

