La Regina ha tolto ai Sussex il titolo nobiliare? - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sandra Rondini La stampa inglese, analizzando il comunicato della Regina sulla Meghexit, ha notato che in tutto il testo la Sovrana si riferisce ai due ribelli chiamandoli solo per nome, "Harry e Meghan", come fossero dei common e non più dei Duchi La Regina Elisabetta al termine del vertice familiare di due ore e mezzo tenutosi a Sandringham con il Principe Harry per discutere i termini della Meghexit, alla presenza del padre, il Principe Carlo e del fratello, il Principe William, ha rilasciato una dichiarazione stampa ufficiale subito diffusa dai media di tutto il mondo. Se ad una prima lettura la Sovrana pare accettare di buon grado che Harry e Meghan vadano per la loro strada, pur dicendosi dispiaciuta per questa loro decisione, è forse tra le righe che bisogna leggere per capire quello che è davvero successo a Sandringham in un vertice che non si è del tutto ... Leggi la notizia su ilgiornale

Quinta00876879 : RT @BlackDuchesse: 2/ un appannaggio dalla Regina (lo riceve anche il principe pedofilo Andrea eppure lo hanno tolto dalle cariche visto lo… - BlackDuchesse : 2/ un appannaggio dalla Regina (lo riceve anche il principe pedofilo Andrea eppure lo hanno tolto dalle cariche vis… - ex59754699 : @LuBlue94 @Magic_Charly Ho specificato, come scritto in tanti anni, sin dalla morte della madre, PATRIMONIO PERSONA… -