La regina Elisabetta: “Ecco cosa prevede l’accordo tra Harry e Meghan e la Famiglia Reale” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Megxit, Harry e Meghan sono giunti a un accordo con la regina Elisabetta La regina Elisabetta II ha acconsentito a che ci sia “un periodo di transizione” in cui i duchi di Sussex passeranno del tempo in Canada e nel Regno Unito: è quanto si legge nel comunicato diffuso al termine del vertice a Sandringham tra i componenti ‘senior’ della Famiglia reale. Nel comunicato, si aggiunge che il summit ha consentito “discussioni molto costruttive”. Si è infatti conclusa adesso la riunione di emergenza indetta dal principe Carlo a Sandringham per discutere sui futuri ruoli del principe Harry e di Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale. Al vertice ha partecipato anche la regina Elisabetta II e il principe William, mentre Meghan si è unita al summit in collegamento telefonico dal Canada. Harry e Meghan lo scorso mercoledì 8 gennaio hanno annunciato di ... Leggi la notizia su tpi

