La regina Elisabetta comunica l’esito dell’incontro con Harry e Meghan (Foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’incontro tra la regina Elisabetta e i nipoti William, Harry e Meghan Markle è terminato dopo l’ora del tè, i reali hanno lasciato il castello poco prima delle 18 ed è la sovrana a comunicare quanto deciso nel summit (Foto). Non aspettatevi dettagli, il tutto resta molto formale ma tra le righe si può forse leggere qualcosa in più. A 93 anni non le avrà fatto piacere doversi occupare di questioni così lontane dal protocollo reale ma a Sandringham oggi una decisione andava presa, anche se la decisione l’avevano già resa pubblica Harry e Meghan. Per la sovrana inglese il vertice di famiglia è stato costruttivo e il risultato sembra sia un periodo di transizione in cui si dovranno prendere altre decisioni. Non sapremo mai se qualcuno dei membri della famiglia reale ha provato far cambiare idea al principe Harry, non sapremo mai quanto lui stesso ha portato alla luce ma si parla di un tè ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

