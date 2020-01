La regina dice sì a nuova vita Harry e Meghan. Ma senza fondi pubblici (Di martedì 14 gennaio 2020) La regina Elisabetta II ha dato il 'via libera' alla nuova vita di Harry e Meghan: l'annuncio e' arrivato al termine del delicato vertice a Sandringham tra i componenti 'senior' della Famiglia reale, convocato dopo la decisione dei duchi del Sussex di sfilarsi dagli obblighi della Casa. Con un comunicato in cui ha si e' espressa direttamente la 93enne monarca, e' stato acconsentito che la coppia si divida tra il Canada e il Regno Unito "in un periodo di transizione". La regina ha aggiunto di voler dare, insieme alla famiglia, "il completo sostegno al desiderio di Harry e Meghan di avere una nuova vita da giovane famiglia". La regina non ha nascosto pero', nella nota, il suo rammarico, forse anche dolore, per la scelta dei duchi: avrebbe preferito che continuassero "a lavorare a pieno titolo come membri della Famiglia Reale". Ma -ha aggiunto- "rispettiamo e comprendiamo il desiderio" di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

