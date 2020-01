La regina "benedice" la fuga di Harry e Meghan: "Sì, alla vostra nuova vita" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Galici Si è concluso il vertice fra la regina Elisabetta II e i suoi discendenti. Ma Meghan e Harry non avranno i fondi pubblici Oggi era il giorno più atteso per la monarchia inglese che nella residenza di Sandringham doveva decidere il futuro dei duchi del Sussex. Il principe Harry ha presenziato al vertice di famiglia imposto dalla regina Elisabetta II, mentre Meghan Markle è intervenuta in videoconferenza dal Canada, dove è tornata per stare insieme al figlio. Il vertice si è concluso poco prima delle 18 e il sentimento sembra positivo. Nella tenuta reale, oltre alla regina e al principe Harry, c'erano gli altri due membri senior della famiglia Windsor: il principe William e il principe Carlo, futuri successori al trono del Regno Unito. Ma non il principe Filippo. Al termine dell'incontro, Buckingham Palace ha rilasciato una nota ufficiale, scritta in nome e ... Leggi la notizia su ilgiornale

