La prova del cuoco, Elisa Isoardi annuncia il cambio d’orario: “Partiamo prima” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Elisa Isoardi annuncia il cambio d’orario de La prova del cuoco: “Questa settimana iniziamo prima” Puntuale come ogni lunedì, è tornata anche oggi, 13 gennaio 2020, La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Anno nuovo, orario nuovo: a differenza del passato, La prova del cuoco ha infatti modificato il suo orario d’inizio. A sottolinearlo è stata la padrona di casa stessa che, alla fine del duello dei campioni, oggi ha asserito: “Questa settimana partiamo tutti i giorni alle 11.50”. Dieci minuti in più, quindi, per La prova del cuoco attualmente, dopo la riduzione della diretta di circa 30 minuti, avvenuta a settembre (nella passata edizione il programma, lo ricordiamo, iniziava alle 11.30). Claudio Lippi fa una battuta con Elisa Isoardi a La prova del cuoco: “Momento di televisione molto intenso…” Sempre al ... Leggi la notizia su lanostratv

insopportabile : 'Comunità, questa è la chiave. Di intenti prima che di ideali, di valori prima che di utilità. Ogni giorno si prova… - Antonio_Tajani : #Venezuela, Maduro l'usurpatore fa eleggere illegittimamente un altro Presidente dell'Assemblea Nazionale. Il Presi… - UffiziGalleries : Ecco la #Befana dei Vigili del Fuoco che scende dalla #LoggiadeiLanzi distribuendo dolcetti a tutti i bambini. Anch… -