La prima cosa bella film stasera in tv 13 gennaio: cast, trama, streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) La prima cosa bella è il film stasera in tv lunedì 13 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI cosa C’È IN TV La prima cosa bella film stasera in tv: cast La regia è di Paolo Virzì. Il cast è composto da Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Claudia Pandolfi, Dario Ballantini, Marco Messeri, Aurora Frasca, Giacomo Bibbiani, Giulia Burgalassi, Francesco Rapalino, Isabella Cecchi, Fabrizia Sacchi, Sergio Albelli, Paolo Ruffini, Emanuele Barresi, Fabrizio Brandi, Michele Crestacci, Bobo Rondelli, Paolo Giommarelli, Giorgio Algranti. La prima cosa bella film stasera in tv: trama La storia è incentrata sul personaggio di Anna Nigiotti in Michelucci, madre ingenua e bellissima. Tutto comincia nell’estate del 1971, quando assistendo ... Leggi la notizia su cubemagazine

chetempochefa : 'Prima se qualcuno diceva delle cose false veniva denunciato, oggi tutti pubblicano e siccome le cose emotive sono… - matteosalvinimi : ? Sentite la disperazione del ristoratore ostaggio di questo 'profugo' alla stazione Tiburtina di Roma... E il Pd c… - lauraboldrini : #Trump ci sta trascinando in una crisi internazionale ad altissimo rischio per tutti E dopo un attacco missilisti… -