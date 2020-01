La nuova stabilità dell’Irlanda del Nord (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il primo ministro inglese Boris Johnson, poco prima della sua visita a Belfast, ha predetto un futuro radioso per l’Irlanda del Nord ora che l’esecutivo di unità regionale, dopo circa tre anni di stallo, è tornato in attività. I cinque principali partiti politici locali, infatti, hanno raggiunto un accordo che gli consente di governare un territorio difficile ed ancora profondamente segnato dalle storiche divisioni tra la comunità cattolica e quella protestante. Il Partito Democratico Unionista (DUP), conservatore, lealista ed ex partner di governo dei Tories a Westminister, esprime il primo ministro nella persona di Arlene Foster mentre il Sinn Fein, separatista e progressista, può contare sul vice-primo ministro Michelle O’Neill e sullo Speaker Alex Maskey. L’esecutivo vede anche la partecipazione del Partito Socialdemocratico, legati ai Laburisti inglesi, del ... Leggi la notizia su it.insideover

JoeBlac77878320 : @giadif @experientiaante @robertvelvet @borghi_claudio @eurodisastro @eurodisgusto @nuova_venezia Si chiama PATTO DI STABILITÀ INTERNO. - JoeBlac77878320 : @experientiaante @giadif @robertvelvet @borghi_claudio @eurodisastro @eurodisgusto @nuova_venezia Eaatto. Potrei c… - JoeBlac77878320 : @experientiaante @giadif @robertvelvet @borghi_claudio @eurodisastro @eurodisgusto @nuova_venezia Lo scopo di lucro… -