La nuova reunion di Friends passa dai social di Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow (foto) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ancora una reunion di Friends ha fatto capolino sui social scatenando la nostalgia del pubblico per la storica sit-com e per i volti che l'hanno resa celebre nel mondo: Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow sono apparse di nuovo insieme in occasione di una cena, tra abbracci, baci e sorrisi, nelle foto pubblicate sui rispettivi canali Instagram. Non è noto per quale occasione le tre star di Friends - rispettivamente interpreti di Rachel, Monica e Phoebe nella serie - si siano ritrovate, ma è ormai chiaro che gli incontri fra le tre amiche ed ex colleghe di set non sono affatto sporadici. Jennifer Aniston, approdata solo da qualche mese su Instagram con numeri record in fatto di followers, ha più volte raccontato in tv delle cene con le colleghe di Friends, con cui è solita ritrovarsi (più frequentemente con le ragazze che con la parte maschile del cast). Eccole negli ... Leggi la notizia su optimaitalia

Al Bano e Romina a Sanremo 2020 - ufficiale la nuova reunion : “Al Festival da superospiti - ma la gara…” (video) : I rumors si rincorrevano già dallo scorso ottobre, ma la conferma è arrivata solo dalla viva voce di Carrisi ospite di Bruno Vespa: ci saranno anche Al Bano e Romina a Sanremo 2020, in qualità di super-ospiti della settantesima edizione. Lo ha confermato lo stesso Al Bano a Porta a Porta, ospite della puntata del 17 dicembre, per la prima volta in video dopo la morte di mamma Jolanda: ricordando il rapporto con la madre, cui era legatissimo, ...

