La madre di Zaniolo parla dell’infortunio del figlio | «Era disperato ma vuole l’Europeo»

La lesione al crociato ha fermato Zaniolo ma lui non si arrende e sogna ancore l'Europeo, ecco le parole della madre Brutto infortunio per Nicolò Zaniolo, che ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e rischia di non recuperare per il Campionato Europeo. La madre Francesca ha rilasciato un'intervista a gazzetta.it raccontando le reazioni del figlio. «Mi ha detto "farò di tutto per rimettermi al più presto. Io all'Europeo voglio esserci". Florenzi gli ha detto che non si deve angosciare perché un infortunio al crociato si supera. E Nicolò è tornato quello di sempre. O quasi».

