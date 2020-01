La Lega approfitta dell’assenza dei senatori in missione antimafia per fare il bello e il cattivo tempo sul caso Gregoretti (Di lunedì 13 gennaio 2020) La giunta per le immunità del Senato, che dovrà decidere quando calendarizzare il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti, è presieduta da Maurizio Gasparri e ha una composizione molto equilibrata, tra maggioranza e opposizione. Va da sé che l’assenza di alcuni membri dell’uno o dell’altro schieramento possa essere decisiva per l’esito finale di un passaggio che ha un grande significato politico. LEGGI ANCHE > La storia di Salvini che rischia il processo sulla Gregoretti per la violazione del decreto Salvini Caso Gregoretti, il centrodestra orienta il calendario della giunta immunità Nella giornata di oggi, ad esempio, senatori di maggioranza e senatori di opposizione erano nello stesso numero, 10 a 10. Per questo, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sono riusciti a impedire la richiesta, ... Leggi la notizia su giornalettismo

