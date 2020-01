La guerra è finita: trama della prima puntata, stasera su Rai1 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Debutta stasera su Rai1 con la prima puntata La guerra è finita, fiction ambientata dopo la Seconda guerra Mondiale, con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese: la trama. stasera su Rai1 alle 21:25 debutta La guerra è finita, nuova fiction in 4 puntate ambientata alla fine della seconda guerra mondiale, che vedrà protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ispirata a una storia vera, La guerra è finita, per la regia di Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia, vedrà al centro delle vicende Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i ... Leggi la notizia su movieplayer

