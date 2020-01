La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni della fiction Rai 1 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni della fiction Rai 1 Oggi 13 gennaio 2020 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda la prima puntata de La guerra è finita. La nuova serie televisiva della rete ammiraglia è stata diretta da Michele Soavi, regista, attore e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Il sangue dei vinti, La Befana vien di notte, Ultimo – La sfida, Adriano Olivetti – La forza di un sogno, Rocco Schiavone e Mentre ero via. La fiction drammatica, ideata da Sandro Petraglia e sceneggiata da Sandro Petraglia, Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, affronta il delicato tema dell’Olocausto mostrando il tentativo di ritornare alla normalità di un gruppo sopravvissuti sfuggiti ai campi di concentramento. Ma vediamo insieme la sinossi di La guerra è finita! La guerra è ... Leggi la notizia su termometropolitico

Adelchi16 : @Ile2S @Zbarskij Cara lleana ti dicono che era guerra che nn erano vendette ma se la guerra è finita il 25 aprile 4… - DiegoFeltrin5 : @PMO_W Pensa che al mio paese c'era un uomo,( morto da una decina d'anni) sedicente partigiano che a guerra finita… - CCKKI : @alemiglio @LorStecchetti @why_not54 Ma ha senso scrivere: '#Pansa ha dimostrato quanti delitti sono stati commessi… -