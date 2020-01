La Guerra è Finita: Rai 1 racconta i dolori del dopoguerra e la voglia di ricominciare (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Guerra è Finita - Michele Riondino e Isabella Ragonese Rai 1 torna a raccontare la Guerra e l’Olocausto, ma lo fa da un punto di vista diverso, quello di chi è sopravvissuto. Non si parte, tuttavia, da un happy end, perchè dagli orrori del conflitto e dalla perdita delle persone care si guarisce a fatica, ed è proprio questo lungo percorso di rinascita che sarà raccontato nelle quattro puntate de La Guerra è Finita, fiction realizzata da Palomar e Rai Fiction in onda a partire dalle 21.25 di oggi. La Guerra è Finita: il cast Per questa storia dura e molto intensa, scritta da Sandro Petraglia e diretta da Michele Soavi, Palomar ha puntato su molti volti giovani, affidandosi però anche a dei professionisti cari alla sua storia. Nel cast, infatti, ci sono il giovane Montalbano Michele Riondino, Isabella Ragonese – già nel cast de Il Commissario Montalbano – e Carmine ... Leggi la notizia su davidemaggio

