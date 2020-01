La Guerra è Finita prima puntata: trama e anticipazioni 13 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) LA Guerra È Finita prima puntata. Da lunedì 13 gennaio 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese. Ecco di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La Guerra è Finita prima puntata: trama e anticipazioni 13 gennaio 2020 La Guerra è Finita racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita, quella piena, quella in cui il dolore lascia spazio alla speranza per un domani migliore, dove nessuno debba mai più rivivere l’orrore delle deportazioni. Sono i giorni successivi alla Liberazione. La follia della Guerra è terminata ma, per i pochi superstiti delle deportazioni rientrati in Italia, si apre una nuova difficile realtà. Negli occhi e nel cuore sono vive e sanguinanti le ferite per le atrocità viste e subite nei campi di concentramento ... Leggi la notizia su cubemagazine

