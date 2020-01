La guerra è finita, la trama e le anticipazioni della nuova fiction di Rai 1 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La guerra è finita, trama e anticipazioni della fiction dal 13 gennaio su Rai 1 La guerra è finita è la nuova fiction in onda su Rai 1 in prima serata da lunedì 13 gennaio 2020. Un’importante produzione della Palomar e Rai fiction e diretta da Michele Soavi. Girata completamente nella provincia di Reggio Emilia, è ambientata nel periodo seguente alla Liberazione, per raccontare il dramma di chi è riuscito a sopravvivere all’Olocausto e tornare alla vita. Un messaggio di speranza verso il futuro, affinché nessuno torni più a vivere l’incubo della deportazione. Al centro della fiction il tema del reinserimento sociale piuttosto difficile per i sopravvissuti alla Shoah. Nel cast attori molto amati dal pubblico come Michele Riondino e Isabella Ragonese. Il primo è noto soprattutto per aver interpretato il Giovane Montalbano, mentre l’altra ha partecipato anche alla ... Leggi la notizia su tpi

