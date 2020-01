La guerra è finita, la rinascita dopo l’orrore dei campi di sterminio: storia vera, trama e cast (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da lunedì 13 gennaio, al via su Rai1 la fiction in quattro puntate 'La guerra è finita'. Diretta da Michele Soavi, è interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragone. La trama è ispirata alla storia vera dei bambini di Selvino, giovani ebrei rimasti orfani dopo la Seconda guerra Mondiale, che vennero ospitati in una struttura per ricostruire la loro vita. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Leggi la notizia su tv.fanpage

