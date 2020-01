La guerra è finita, la recensione: ricordare il passato per garantire un futuro (Di lunedì 13 gennaio 2020) La recensione de La guerra è finita, la nuova fiction di Rai 1 con Michele Riondino e Isabella Ragonese che racconta il difficile ritorno alla vita di un gruppo di ragazzi e bambini sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. La guerra è finita è la nuova fiction Rai, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, con Michele Riondino e Isabella Ragonese per la regia di Michele Soavi (Ultimo - La sfida, Rocco Schiavone), che approda sulla rete ammiraglia per portare su piccolo schermo una storia poco raccontata, attingendo a piene mani dalla realtà di un periodo tra i più difficili nella storia del nostro paese. In questa recensione de La guerra è finita cercheremo di descrivere questa serie mettendo in risalto pregi e difetti di un prodotto a modo suo ambizioso, con tanto cuore, che cerca di raccontare ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (La guerra è finita, la recensione: ricordare il passato per garantire un futuro) Playhitmusic - - 366daniele : RT @claudio_2022: Muore l'unico comunista che ha avuto il coraggio di scrivere verità sulla resistenza e dei crimini commessi dai partigian… - Salvo24rossoblu : Febbraio anno domini battelapesca Scoppia la seconda guerra mondiale Successivamente nel 1945 Hitler decide di fa… -