La guerra è finita, Isabella Ragonese a Blogo: "Serie emotiva, non banalizza memoria" (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) "C'è chi dice che sia meglio dimenticare, invece lei crede che raccontare e ricordare sia un modo per fare i conti col passato e andare avanti, costruendo - pur in modo dolorosissimo - un'idea di futuro". Isabella Ragonese presenta così, ai microfoni di Blogo, il personaggio di Giulia, che interpreta nella nuova Serie di Rai1, al via stasera in prima serata, dal titolo La guerra è finita, dedicata a chi è sopravvissuto all'orrore dell'Olocausto. Nel cast anche Michele Riondino (Davide) e Valerio Binasco (Ben). La guerra è finita, la prima puntata: l'arrivo nella tenuta Davide porta un gruppo di bambini in una tenuta per dare loro rifugio ed aiutarli a riprendere a vivere dopo i campo di concentramento La guerra è finita, Isabella Ragonese a Blogo: "Serie emotiva, non banalizza memoria" (VIDEO) pubblicato su ... Leggi la notizia su blogo

dulceridentem_ : Io quando mi ricordo che stasera non potrò vedere La guerra è finita perché tornerò a casa alle 22 e dovrò ancora m… - xfilippomaria : RT @INLOVEWITHDS: Oggi 13 gennaio si vive solo per Federico Cesari e Carmine Buschini con la guerra è finita - PrincipiFranco : RT @claudio_2022: Muore l'unico comunista che ha avuto il coraggio di scrivere verità sulla resistenza e dei crimini commessi dai partigian… -