La guerra è finita, con Riondino e Ragonese storia della rinascita (Di lunedì 13 gennaio 2020) Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco debuttano questa sera 13 gennaio su Rai1 in prima serata in “La guerra è finita”, fiction girata a Reggio Emilia. La mini-serie, quattro puntate prodotte da Palomar per la regia di Michele Soavi, è ambientata nell’Italia che esce dalle macerie della Seconda guerra mondiale. “In questa fiction, girata nei luoghi in cui ho avuto modo spesso di visitare, mi ha permesso d’immedesimarmi ancora di più e capire cosa è stata la sofferenza per tutti quelli che hanno vissuto la guerra, – racconta Juju Di Domenico, una delle giovani protagoniste del cast -. In questo quadro di sofferenza psicologica e fisica emerge soprattutto la speranza di ritornare alla vita normale. E’ un Paese distrutto, dove la quotidianità è molto difficile, ma la solidarietà, sarà una delle chiavi per un domani migliore”. La guerra è finita: ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

