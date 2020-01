La Guerra è finita anticipazioni seconda puntata: i Terenzi prendono un’importante decisione (Di lunedì 13 gennaio 2020) A partire da lunedì 13 gennaio, su RAI 1, andrà in onda una nuova mini serie, formata da 4 puntate, incentrata sulla fine della seconda Guerra Mondiale. La fiction si intitola La Guerra è finita e le anticipazioni in merito alle prossime puntate che andranno in onda stanno già trapelando. La seconda puntata sarà trasmessa lunedì 20 gennaio, sempre su RAI 1 a partire dalle ore 21.25 circa. Tale episodio sarà incentrato principalmente su di un’importante decisione che si troverà a prendere la famiglia dei Terenzi. Spoiler La Guerra è finita: la decisione dei Terenzi La nuova fiction di RAI 1 è stata ideata da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti ed è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. Gli episodi previsti sono quattro e tratteranno del periodo successivo alla seconda Guerra Mondiale. È l’aprile del 1945 e i sopravvissuti ai bombardamenti e ... Leggi la notizia su kontrokultura

