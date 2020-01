La Guerra è Finita: anticipazioni seconda puntata di lunedì 20 gennaio 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Guerra è Finita Quattro puntate, dirette da Michele Soavi per Palomar e Rai Fiction, raccontano la storia di un’Italia devastata dalla Guerra, di persone che nel conflitto hanno perso tutto ed ora cercano un modo per tornare a vivere. L’altruismo e la generosità sembrano essere per alcuni di loro la chiave di volta, e a beneficiarne saranno degli orfani, che hanno perso la famiglia e la serenità e hanno bisogno di ricominciare. Ci proveranno nella fiction La Guerra è Finita, di cui troverete a seguire tutte le anticipazioni, aggiornate puntata per puntata. La Guerra è Finita: anticipazioni seconda puntata di lunedì 20 gennaio 2020 I marchesi Terenzi rivogliono la Tenuta, dunque tutti gli sforzi fatti da Davide, Ben e Giulia rischiano di essere stati inutili. Bisogna fare il possibile per far cambiare loro idea, altrimenti il gruppo dovrà trovare un altro luogo in cui ... Leggi la notizia su davidemaggio

