LA GUERRA È FINITA, anticipazioni prima puntata di lunedì 13 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Su Rai 1 in prima serata inizia la fiction La GUERRA è FINITA, diretta da Michele Soavi e con Michele Riondino e Isabella Ragonese come protagonisti. Ecco anticipazioni e trama della prima puntata, in onda lunedì 13 gennaio 2020: Nell’aprile 1945, cominciano a tornare in Italia gli ebrei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Davide, un ingegnere, va alla frontiera per cercare il figlio Daniele, deportato due anni prima. Di Daniele non c’è alcuna traccia ma c’è un bambino della stessa età: si chiama Giovanni ed è muto per via dei traumi che ha subìto. Insieme a Daniele ci sono molti altri ragazzi sopravvissuti, tutti rimasti senza famiglia, tra cui Gabriel e Miriam. Davide li porta tutti a Milano, dove auspica che possano ricongiungersi con le loro famiglie, ma una volta giunto al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per accoglierli… Tutte le ... Leggi la notizia su tvsoap

moriggi : RT @claudio_2022: Muore l'unico comunista che ha avuto il coraggio di scrivere verità sulla resistenza e dei crimini commessi dai partigian… - tvblogit : Michele Riondino a Blogo: 'Serie tv La guerra è finita è occasione per tutti' (VIDEO) - Stele666 : RT @claudio_2022: Muore l'unico comunista che ha avuto il coraggio di scrivere verità sulla resistenza e dei crimini commessi dai partigian… -