La folle notte sulla Tangenziale di Napoli, motorini contromano: tragedia sfiorata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Attimi di panico sulla Tangenziale di Napoli nella notte di sabato. Una carovana di motorini ha infatti imboccato la strada contromano, percorrendo diverse centinaia di metri tra le auto che procedevano nel senso opposto. Come riporta ‘Il Mattino’ nel tratto tra Agnano a Pozzuoli, gli automobilisti che transitavano dalle zone flegree verso Napoli hanno visto sfrecciare almeno cinque scooter che viaggiavano contromano. Un “gioco” folle, una sfida con la morte, per qualche like sui social. Per fortuna non sono stati registrati incidenti. L'articolo La folle notte sulla Tangenziale di Napoli, motorini contromano: tragedia sfiorata proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

ABosurgi : RT @quotidianopiem: Folle corsa tra carro attrezzi nella notte a Torino, 120 km/h e sorpassi contromano - solops : Folle corsa tra carro attrezzi nella notte a Torino, 120 km/h e sorpassi contromano - quotidianopiem : Folle corsa tra carro attrezzi nella notte a Torino, 120 km/h e sorpassi contromano -