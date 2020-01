La Folgore Acquavella vince ancora: battuta la Roberto Grimaldi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAcquavella (Sa) – Il girone di ritorno della Folgore Acquavella iniziava sul campo della Roberto Grimaldi, formazione salernitana che gioca le proprie gare interne al Palazzetto dello Sport di Baronissi. Le cilentane, seconde con 15 punti, affrontavano le locali ultime con 2 sole lunghezze raccolte nelle prime sei uscite stagionali. Mr. Di Luccio schiera in campo dal primo minuto il quintetto che prevede Vassaluzzo tra i pali, Bertolini come riferimento arretrato, Di Santi e Di Luccia come laterali con Milo in posizione di pivot avanzato. La gara, equilibrata nella prima frazione, vede le cilentane dilagare nella ripresa con parziale finale di 1-10. Il match La Folgore parte subito forte cercando la via della rete con Di Santi, al terzo, e Di Luccia, al 5′, ma Montedoro, estremo difensore dei locali, si salva in entrambe le circostanze. Le locali ... Leggi la notizia su anteprima24

