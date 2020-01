“La droga ha ucciso mio fratello ma mi ha fatto incontrare mio marito. Ora la combattiamo insieme” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Chiara, mamma 27enne che vive a Montesilvano: "Ho perso mio fratello maggiore, Giuseppe, nel 2006 per overdose. Quello stesso anno, Matteo, che avrei conosciuto solo in seguito su Facebook grazie ad un articolo pubblicato dalla comunità di San Patrignano, iniziava a drogarsi. Ora abbiamo un figlio e lanciamo a tutti un messaggio di speranza". Leggi la notizia su fanpage

