La dieta vegana può rovinare il cervello: una questione di Colina, l'errore da non commettere (Di lunedì 13 gennaio 2020) La dieta vegana è rischiosa per il cervello. Questo tipo di alimentazione, esclusivamente vegetale e priva di prodotti di origine animale, a causa della scarsità di un nutriente fondamentale per il benessere cerebrale, la Colina, determina la riduzione della funzionalità encefalica, con effetti, a l Leggi la notizia su liberoquotidiano

nnorthstardust : + ora non venitemi a dire eh se vuoi salvare vite umane dovresti eliminare anche latticini e uova no, cioè NO?? sin… - Fuckchernobyl_ : RT @th3whiniest: Secondo me uno dei più grandi stereotipi sulla dieta vegana è che per essere vegano devi mangiare per forza cibi insapore… - moonvswhn : RT @th3whiniest: Secondo me uno dei più grandi stereotipi sulla dieta vegana è che per essere vegano devi mangiare per forza cibi insapore… -