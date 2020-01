La dieta paleo? I nostri antenati in realtà mangiavano già parecchi carboidrati (Di lunedì 13 gennaio 2020) (foto: Vicuschka via Getty Images) La dieta paleo o dieta delle caverne è un modello alimentare diffuso, anche se ampiamente discusso, che di fatto vorrebbe riprodurre quello degli esseri umani del paleolitico. Questa dieta si basa fortemente su carni, pesce, vegetali e altri alimenti disponibili circa 10mila anni fa, considerando che il paleolitico va da 2,5 milioni a circa 10mila anni fa, prima dell’introduzione dell’agricoltura. Ma oggi uno studio condotto dall’università di Witwatersrand, in Sudafrica, mostra che diete ricche carboidrati erano già presenti nel paleolitico, nell’alimentazione degli esseri umani moderni sudafricani di 170mila anni fa. I risultati, pubblicati su Science, vanno ad aggiungersi a qualche altra ricerca per cui i nostri antenati consumavano cereali già milioni di anni fa. A partire da questo, un articolo sul Guardian propone una ... Leggi la notizia su wired

jorgeck95 : @pykelock La paleo dieta cosa seria - gzibordi : @Joel_S_Beaumont Che razzo dici. Il dott mozzi è un genio. Io seguo il suo approccio da anni e conosco parecchia g… - iamslavetrader : Studi e scopri che la dieta iper proteica che ti serve é PERFETTAMENTE compatibile con la Paleo: leva di mezzo le c… -