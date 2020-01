La Cassazione non ha dubbi: “Veronica ha ucciso il figlio Loris con lucidità” (Di martedì 14 gennaio 2020) I giudici della Cassazione hanno stabilito che Veronica Panarello, accusata di aver ucciso il figlio Loris “non versava in stato confusionale”. Le motivazioni dei 30 anni di carcere confermati. Nonostante, sin dall’inizio, si sia professata innocente mostrando ai media e agli inquirenti il suo profondo dolore, Veronica Panarello non è stata creduta, e non è … L'articolo La Cassazione non ha dubbi: “Veronica ha ucciso il figlio Loris con lucidità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

