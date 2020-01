“La candela con l’odore della mia vagina”. L’ultima provocazione di Gwyneth Paltrow (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow è una delle attrici Hollywood più amate. Ed è anche una delle più bizzarre. Senza dubbio ricorderete tutti i suoi consigli per mantenere in salute l’organo genitale femminile. Ebbene, ora Gwyneth Paltrow è tornata alla ribalta con una provocazione che non ha lasciato indifferenti. Pensate che la Paltrow, sull’e-commerce di Goop, cioè il suo giornale nel quale tocca spesso temi caldi, ha messo in vendita il suo organo genitale. Oddio ma in che senso? Regina della provocazione, Gwyneth ha messo in vendita una candela che ha l’odore del suo organo genitale. “This smells like my vagina”, sue parole testuali. Il prezzo della candela che sul sito viene definito come un oggetto “meraviglioso, divertente, sexy e inaspettato”, è di 75 dollari. Un bel po’, per essere una candela. Ma non è mica una candela normale. E, accendendola, si può sentire il profumo intimo dell’attrice. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

AglioVestito : RT @BarbaraRaval: La paladina del #MeToo #GwynethPaltrow, che assieme a sue pari ha massacrato #Weinstein accusandolo di aggressioni sess… - Pamy75596117 : @Gabriel04932581 @DolceAlterego Non avete ancora capito che il profumo che sprigiona la candela ,non ha niente a ch… - sciolti_cani : La candela di Gwyneth Paltrow? No, a questo punto io compro quella di Rocco Siffredi, odora di cazzo ma dura dieci… -