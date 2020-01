Kitty Spencer, la nipote di Lady D sposa un miliardario sessantenne (Di lunedì 13 gennaio 2020) Figlia del fratello di Lady Diana, la bellissima Kitty Spencer sposerà presto il miliardario sudafricano Michael Lewis. Queste le indiscrezioni della stampa britannica, i diretti interessati però non hanno né confermato né smentito la notizia. Kitty Spencer, la nipote di Lady D sposa un miliardario sessantenne Circola ormai da qualche giorno la notizia delle imminenti nozze di Ktty Spencer. La nipote di Lady Diana starebbe infatti per sposare il magnate sudafricano Michael Lewis, proprietario della catena di negozi britannica “Whistles”, di 32 anni più grande di lei. I due sono legati dal 2018, entrambi riservatissimi, però, sono stati fotografati insieme solo nel 2019, durante una vacanza a Saint-Tropez. Anche se non è arrivata nessuna conferma da parte dei diretti interessati, la giovane ha più volte sfoggiato un enorme diamante di taglio a rosa, incastonato su platino e ... Leggi la notizia su velvetgossip

