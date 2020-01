Kimia Alizadeh, l’unica iraniana nella storia ad aver vinto una medaglia, lascia l’Iran: “Sono oppressa come milioni di altre donne, ora basta” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Kimia Alizadeh lascia l’Iran L’atleta Kimia Alizadeh, prima e unica donna iraniana vincitrice di una medaglia olimpica, ha annunciato sui social network di aver lasciato l’Iran descrivendosi come “una delle milioni di donne oppresse” del paese e accusando il governo iraniano di aver usato i suoi risultati sportivi per farsi propaganda. La 21enne Alizadeh pratica il Taekwondo e alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 vinse la medaglia di bronzo nel torneo femminile categoria 58 chili. Nel suo annuncio non ha detto dove si trovi ora ma giovedì l’agenzia di stampa iraniana Isna aveva diffuso la notizia secondo cui sarebbe andata nei Paesi Bassi; aveva anche detto che Alizadeh vorrebbe partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2020, ma non nella squadra iraniana. La situazione difficile per le donne iraniane Donne e sport in Iran sono ancora due mondi paralleli. Alle donne ... Leggi la notizia su tpi

