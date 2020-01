Katia Ricciarelli e la sua confessione choc a Verissimo “Ero così delusa che ho tentato il suicidio” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una confessione che ha scioccato un po’ tutti quella di Katia Ricciarelli. Il famoso soprano è stato ospite della trasmissione “Verissimo” dove ha voluto raccontare alla conduttrice Silvia Toffanin la sua storia. L’ex moglie di Pippo Baudo ha raccontato del suo passato e della sua difficilissima adolescenza. La sua voce, già da quando era piccola, non passava inosservata. Katia Ricciarelli ha raccontato che quando era studentessa al Conservatorio di Venezia un monaco Benedettino rimase affascinato dalla sua voce e le chiese di seguirlo. L’allora giovanissima Katia Ricciarelli ha così raccontato a Verissimo l’incontro con il padre Benedettino. “Un giorno è venuto un benedettino che cercava voci per il coro. Scelse me e gli dissi di stare al suo posto, non venga a dire che io devo andare in chiesa: lei si faccia gli affari suoi che io mi faccio i miei” Poi però si ... Leggi la notizia su baritalianews

