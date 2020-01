Juventus-Udinese in tv: orario, programma, probabili formazioni Coppa Italia 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) La stagione del calcio Italiano entra decisamente nel vivo a partire dai prossimi giorni con l’inizio del girone di ritorno in campionato e soprattutto con le prime sfide da dentro o fuori per le big in Coppa Italia. I campioni d’Italia della Juventus fanno il loro ingresso nel tabellone della Coppa nazionale mercoledì 15 gennaio (ore 20.45 su Rai 1) agli ottavi di finale in una partita secca da giocare in casa contro l’Udinese. I piemontesi sono reduci dal successo in Serie A con la Roma in trasferta e dal titolo di campioni d’inverno, mentre i friulani cavalcano una striscia aperta importante di tre vittorie consecutive che ha permesso loro di chiudere il girone d’andata con un margine di sicurezza rassicurante di 10 punti sulla zona retrocessione. L’incontro dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Udinese, valevole per gli ottavi di ... Leggi la notizia su oasport

