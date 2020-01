Juventus, rottura del legamento crociato per Demiral (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli esami svolti al J Medical dal difensore turco confermano la temuta diagnosi: il ragazzo sarà operato nei prossimi giorni. Leggi la notizia su foxsports

