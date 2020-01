Juventus protagonista di uno scandalo politico: l’episodio del 2016 durante il match di Champions (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Juventus è reduce dall’importantissimo successo in trasferta contro la Roma, 1-2 il risultato finale ed i bianconeri adesso guidano la classifica in solitaria. Nel frattempo il nome della Juventus è stato accostato ad uno scandalo politico. L’edizione del Giornale tira in ballo i bianconeri per lo scandalo che riguarda Stefano Bonaccini, candidato del Partito Democratico, alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna: “Il Pd vuol governare in Emilia Romagna, ma intanto il candidato Stefano Bonaccini finisce all’interno di una bufera – si legge nell’articolo firmato da Chiara Giannini -. I fatti risalgono al periodo 2015-2017, quando Iren spa, società quotata in borsa a maggioranza pubblica che gestisce i servizi elettricità, gas, rifiuti e acqua nei Comuni di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia acquistò abbonamenti per due stagioni ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

