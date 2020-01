Juventus, lesione del crociato per Demiral: stagione finita (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Merih Demiral. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore della Juventus si fa male nella sfida contro la Roma. Probabile fine stagione e niente Europeo. lesione crociato per Demiral Una domenica da incubo quella di Merih Demiral. Per il giocatore della Juventus, nella sfida contro la Roma, guai per la nuova stagione. Una partita iniziata nel migliore dei modi per il bianconero, autore della rete del vantaggio all’Olimpico, ma praticamente conclusasi dopo appena quindici minuti per l’infortunio subito. Soccorso prontamente, il giocatore turco è uscito sorretto dalle stampelle dall’impianto capitolino, le cui immagini hanno velocemente fatto il giro della rete. Una domenica segnata dagli infortuni, che hanno colpito non solo Demiral, ma anche il centrocampista giallorosso Nicolò Zaniolo, recatosi in giornata al Villa Stuart per essere operato ... Leggi la notizia su notizie

