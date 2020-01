Juventus, esami conclusi per Demiral: l’uscita dal J Medical – VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Juventus, esami conclusi per Merih Demiral: il difensore turco si è infortunato nel corso della gara contro la Roma – VIDEO (dal nostro inviato) – Merih Demiral ha sostenuto questa mattina gli esami strumentali al ginocchio: il difensore turco si è infortunato nel corso del primo tempo della gara contro la Roma. Demiral, questa mattina, è arrivato al J Medical ed è uscito dopo circa 40 minuti. Si aspetta il comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore turco da parte della Juventus. I tifosi sono in ansia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Juventus, esami in corso per #Demiral: gli aggiornamenti ?? - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Juventus, esami in corso per #Demiral: gli aggiornamenti ?? - ElenikPaola : RT @GiovaAlbanese: Esami conclusi ?? #Demiral esce così dal J Medical ?? #Juventus -